Alfa Laval : Lance un plan de réduction des coûts d'un an

(CercleFinance.com) - La firme d'ingénierie suédoise Alfa Laval a annoncé le lancement d'un programme de réduction des coûts pour faire face à l'impact de la pandémie de COVID-19.



Alors que la société estime que l'impact sur sa performance financière au cours du premier trimestre sera 'limité', elle se prépare désormais à 'un environnement commercial plus difficile', a déclaré le groupe dans un communiqué.



Le programme, à compter du 1er avril, devrait permettre de réaliser progressivement des économies de coûts fixes de plus d'un milliard de couronnes suédoises (environ 90 millions d'euros) sur une base de 12 mois.



Le plan comprend la réduction du temps de travail, des réductions de coûts de déplacement et des réductions sur les consultants externes en mettant des initiatives en attente.



