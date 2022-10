Alfa Laval : La chute des marges dans la marine inquiète

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval chute en Bourse de Stockholm ce mardi suite à la publication de marges bénéficiaires particulièrement décevantes dans son activité marine.



Le titre du fabricant d'équipements d'échange de chaleur, de séparation et de transfert des fluides perd actuellement 9,4%, alors que l'indice sectoriel européen progresse de 1,8%.



Son bénéfice ajusté avant intérêt, impôts et amortissement (Ebitda) a atteint 1,93 milliard de couronnes, contre 1,85 milliard un an auparavant, alors que le consensus attendait 2,15 milliards.



Son chiffre d'affaires a progressé de 17% à 13,18 milliards contre 10,27 milliards au troisième trimestre 2021, pour des prises de commandes en hausse de 19% à 15,2 milliards, contre un consensus de 14 milliards.



'Malgré cette performance respectable au niveau de l'activité et des commandes, c'est la dégradation significative de la marge de l'activité marine qui constitue le grand sujet du jour', soulignent les analystes de RBC.



Dans son communiqué, Alfa Laval reconnaît que la marge opérationnelle de sa division marine s'est 'considérablement' détériorée, passant de 16,2% à 8% d'une année sur l'autre, en raison des difficultés du marché des 'tankers', ces navires de transport du pétrole.



Le consensus l'attendant plutôt autour de 13%.



Le groupe explique d'ailleurs avoir décidé de lancer un programme de restructuration afin de corriger les 'déséquilibres' qui affectent ses activités dans la marine et l'énergie.



Pour le quatrième trimestre, Alfa Laval dit s'attendre à une demande globalement identique à celle du troisième trimestre sur ses marchés.



Ses systèmes sont utilisés dans les secteurs agroalimentaire, chimique et pétrochimique, pharmaceutiques, ainsi que pour la production de boissons, d'amidon, de sucre et d'éthanol.



Ses produits sont également utilisés dans les centrales thermiques, à bord des navires, pour l'exploration pétrolière et gazière, dans l'industrie minière et pour les stations d'épuration.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.