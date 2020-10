Alfa Laval : Faible demande, les bénéfices se contractent

(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé jeudi une baisse de ses ventes et de ses bénéfices trimestriels. Le bénéfice net du groupe est tombé à un milliard de couronnes suédoises au 3e trimestre, alors qu'il s'élevait à 1,5 milliard de couronnes un an plus tôt.



Le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et autres éléments (EBITA ajusté) se chiffre à 1,7 milliard de couronnes, contre 2,1 milliards de couronnes il y a un an.



Alfa Laval indique que ses ventes nettes ont reculé de 14% au cours du trimestre, à 9,7 milliards de couronnes, tandis que les prises de commandes ont chuté de 9% à 8,9 milliards de couronnes.



La société déclare par ailleurs que la demande est restée à un niveau 'stable' mais 'bas' au cours du trimestre et s'attend à une légère reprise au 4e trimestre.

Une prévision qui n'a visiblement pas rassuré les investisseurs : le titre Alfa Laval chutait de plus de 4% ce jeudi matin à Stockholm.





