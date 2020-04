Alfa Laval : Étend la maturité d'une ligne de crédit

(CercleFinance.com) - Alfa Laval annonce avoir modifié sa ligne de crédit renouvelable, en une facilité de 900 millions d'euros, obtenant au passage une prolongation d'un an de sa maturité de 2021 à 2022.



La banque suédoise SEB a agi en tant que coordinateur de l'opération, rejointe par des prêteurs existants tels que BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, ING et Nordea Bank, tandis que Standard Chartered s'est jointe en tant que nouveau prêteur.



La société a précisé disposer d'un bilan 'solide', soutenu par un solide coussin de liquidité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer