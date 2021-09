Alfa Laval : En léger retrait avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Alfa Laval perd près de 1% sur l'OMX, pénalisé par des propos de Credit Suisse qui dégrade son opinion sur le titre du groupe d'ingénierie de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours laissé à 345 couronnes suédoises.



Le broker adopte un point de vue plus prudent à ce stade avec une prévision d'EBITA 2022 inférieure de 4% au consensus le plus récent, notant que les commandes de nouveaux navires semblent se modérer après un niveau très élevé au premier trimestre 2021.



