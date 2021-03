Alfa Laval : Des tests sur les biocarburants maritimes

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval a annoncé lundi qu'il allait commencer à tester à partir de ce printemps de nouveaux types de carburants en vue de rendre l'industrie du transport maritime plus durable.



Le spécialiste de l'échange thermique et de la séparation des fluides explique qu'il a prévu de consacrer un centre de recherche de 2.800 m2 situé à Aalborg (Danemark) à des tests concernant les biocarburants fabriqués à partir de déchets et le méthanol.



L'initiative intervient alors que l'Organisation maritime internationale (OMI) s'est fixé comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur d'au moins 50% à horizon 2050 par rapport à 2008.



Il est prévu que le premier cargo 'neutre en carbone' entre en service en 2023 et que les premiers navires alimentés au méthanol soient disponibles d'ici deux ans.



