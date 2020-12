Alfa Laval : Commande de décanteurs à Singapour

(CercleFinance.com) - Alfa Laval indique avoir remporté une commande pour fournir des décanteurs à une usine de traitement des eaux usées à Singapour, dans un contrat valorisé environ 75 millions de couronnes suédoises (autour de 7,5 millions d'euros).



La société d'ingénierie suédoise précise que ces décanteurs, qui serviront à la déshydratation et à l'épaississement des boues domestiques et industrielles au sein de l'usine, ont leur livraison prévue en 2022.



