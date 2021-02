Alfa Laval : Baisse de 18% des bénéfices au 4ème trimestre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - L'entreprise industrielle suédoise Alfa Laval a annoncé des résultats trimestriels plus faibles et a mis en garde contre une demande faible pour le début de l'année 2020.



Alfa Laval a déclaré que le bénéfice net du quatrième trimestre avait chuté de 18 %, tombant à seulement 564 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d'un tiers des 1,4 milliard de couronnes annoncées il y a un an.



Les ventes nettes ont chuté de 11 %, à moins de 10,7 milliards de couronnes suédoises, tandis que les prises de commandes ont diminué de 10 %, à 9,3 milliards de couronnes, a rajouté le groupe.



Le groupe d'ingénierie a averti qu'il s'attend à ce que la demande pour le premier trimestre soit 'à peu près la même' qu'au quatrième trimestre.



Toutefois, la société a également déclaré qu'elle proposerait un dividende de 5,50 couronnes suédoises par action lors de sa prochaine assemblée des actionnaires, avec des plans pour racheter jusqu'à 5 % de ses actions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.