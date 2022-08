Alfa Laval : Accord en vue de l'acquisition de BunkerMetric

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue du rachat de BunkerMetric, un concepteur danois de logiciels dédiés aux navires de transport d'hydrocarbures.



Dans un communiqué, Alfa Laval explique qu'il compte intégrer les outils de BunkerMetric - dont les algorithmes permettent aux opérateurs maritimes de calculer le meilleur itinéraire pour leur cargaison - au sein de StormGeo, la suite de services de prévision météorologique dont il a récemment bouclé l'acquisition.



Les termes financiers de l'acquisition, qui devrait être finalisée d'ici à la fin du troisième trimestre, n'ont pas été dévoilés.



Hier, Alfa Laval avait déjà annoncé avoir bouclé le rachat de Desmet, une entreprise belge spécialisée dans l'ingénierie et la fourniture d'usines de traitement et de technologies pour les huiles alimentaires et des biocarburants.



L'action Alfa Laval cède 0,1% jeudi alors que l'indice phare de la Bourse de Stockholm avance de 0,8%.



