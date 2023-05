Alcon : Plus optimiste que prévu pour 2023, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Le groupe ophtalmologique suisse Alcon a dévoilé des résultats de premier trimestre en hausse et supérieurs aux attentes, ce qui le conduit à envisager un bénéfice annuel dans le haut de ses prévisions.



L'ancienne filiale de Novartis a annoncé hier soir avoir généré des ventes en hausse de 7% à 2,3 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, dont une croissance de 11% à taux de changes constants.



Sa marge opérationnelle s'est par ailleurs améliorée de 11,3% à 11,5% sur le trimestre, tandis que son bénéfice par action (BPA) de base ('core') s'est accru de 68 à 70 cents d'une année sur l'autre.



Dans son communiqué, la société bâloise a indiqué qu'elle prévoyait désormais de dégager un BPA 2023 dans la borne haute de la fourchette allant de 2,55 à 2,65 dollars qu'elle s'était initialement donné pour objectif.



Pour les analystes d'UBS, cet optimisme devrait rassurer le marché quant à la capacité de l'entreprise à atteindre ses ambitions pour 2023, mais aussi ses perspectives à horizon 2025 ou 2027.



'Cela devrait entraîner une révision à la hausse des prévisions à moyen terme établies par le marché ainsi qu'une revalorisation du titre de notre point de vue', indique le bureau d'études.



Cotée à la Bourse de Zurich, l'action Alcon bondissait de 7,4% dans le sillage de cette publication.



