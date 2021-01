Alcon : Lance une lentille adaptée au soin de la cataracte

(CercleFinance.com) - Alcon annonce la commercialisation aux Etats-Unis d'une nouvelle lentille atténuant la presbytie et permettant d'aider les ophtalmologues à traiter les patients subissant une chirurgie de la cataracte.



Cette décision intervient alors que 5,4 millions de chirurgie devraient être effectuées aux Etats-Unis d'ici à 2025 - un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2050, en raison du vieillissement de la population, assure l'expert suisse des soins oculaires.



La lentille intraoculaire, appelée 'Vivity', a reçu l'approbation de la FDA début 2020. Elle a alors été mise à la disposition de certains ophtalmologistes états-uniens au cours d'une phase pilote, avant son lancement actuel.



Cette lentille est déjà disponible sur certains marchés européens, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et en Amérique latine.



Les cataractes sont la cause la plus fréquente de perte de vision.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.