Alcon : L'acquisition d'Ivantis est clôturée

(CercleFinance.com) - Alcon a annoncé lundi avoir bouclé l'acquisition d'Ivantis, le concepteur d'un dispositif de chirurgie mini-invasive du glaucome conçu pour abaisser la pression intraoculaire des patients.



Dans un communiqué, le spécialiste suisse des produits ophtalmiques et des lentilles de contact dit désormais vouloir accélérer la croissance d'Ivantis en commercialisant son micro-stent sur de nouveaux marchés internationaux.



Le dispositif Hydrus est aujourd'hui indiqué aux Etats-Unis pour abaisser la pression intraoculaire des patients atteints de glaucome à angle ouvert en liaison avec une opération de la cataracte.



Au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, à Singapour et en Allemagne, le dispositif est approuvé chez les patients atteints d'un glaucome primaire à angle ouvert lié à une opération de la cataracte ou à une intervention chirurgicale en soi.



