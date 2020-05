Alcon : En hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Alcon avance de +1,5% ce vendredi, soutenu par l'analyste Jefferies qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, et confirmer au passage, sa recommandation 'Achat' sur la valeur.



La cible du broker passe ainsi de 58 à 63 dollars.



'Nous restons positifs sur Alcon dans la tempête du COVID et ses conséquences', indique Jefferies.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer