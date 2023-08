Alcon : Dans le vert avec un relèvement de prévisions

(CercleFinance.com) - Alcon gagne près de 1% à Zurich, au lendemain d'un relèvement par le laboratoire d'ophtalmologie de ses prévisions de BPA et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de 2023, à l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre.



Ainsi, il anticipe désormais pour l'année en cours un BPA 'coeur' entre 2,70 et 2,80 dollars (et non plus entre 2,55 et 2,65 dollars) ainsi que des revenus entre 9,3 et 9,5 milliards de dollars (au lieu de 9,2 à 9,4 milliards en fourchette-cible précédente).



Sur le trimestre écoulé, Alcon a engrangé un BPA 'coeur' de 0,69 dollar, en hausse de 10%, avec une marge opérationnelle 'coeur' améliorée de 1,5 point à 19,9% pour un chiffre d'affaires de 2,4 milliards, en croissance de 9% (+12% à taux de changes constants).



