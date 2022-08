Alcon : Accord pour l'acquisition d'Aerie Pharmaceuticals

(CercleFinance.com) - Alcon a annoncé lundi soir un accord de fusion définitif par lequel il fera l'acquisition d'Aerie Pharmaceuticals, société pharmaceutique axée sur la découverte, le développement, la fabrication et la commercialisation de thérapies ophtalmiques de premier ordre.



Cette transaction apportera à Alcon les produits contre le glaucome Rocklatan et Rhopressa, ainsi que l'AR-15512, un produit candidat de phase 3 pour la sécheresse oculaire, et d'autres produits pharmaceutiques candidats d'ophtalmologie en phases cliniques et précliniques.



Cette transaction, pour une valeur des capitaux propres d'environ 770 millions de dollars, devrait avoir un effet relutif sur le BPA d'Alcon en 2024. Elle devrait être finalisée au quatrième trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.



