Alcoa : Redémarrage de l'usine d'Alumar au Brésil

(CercleFinance.com) - Alcoa a annoncé que l'usine d'électrolyse d'Alumar à São Luís, au Brésil, a mis sous tension ses 20 premières cuves d'électrolyse dans le cadre du redémarrage de la capacité de production d'aluminium sur ce site.



La fonderie d'Alumar est détenue par Alcoa et South32. Elle dispose de trois lignes de fusion. Des capacités supplémentaires seront progressivement mises en ligne, la capacité annuelle totale de 447 000 tonnes métriques devant être opérationnelle d'ici la fin de 2022.



' Nous sommes fiers de l'impact positif que le redémarrage aura sur nos clients, nos investisseurs, nos employés et les parties prenantes de la communauté dans l'État brésilien de Maranhão. ' a déclaré John Slaven, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation d'Alcoa.



