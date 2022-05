Alcoa : Contrat d'énergie renouvelable en Espagne

(CercleFinance.com) - Alcoa Corporation a annoncé la signature d'un contrat d'énergie renouvelable pour soutenir le redémarrage prévu en 2024 de la production d'aluminium à la fonderie de San Ciprián en Espagne.



Le contrat d'achat d'électricité à long terme est conclu avec Greenalia, un développeur et producteur indépendant d'énergie renouvelable.



L'accord devrait fournir jusqu'à 183 mégawatts pour la consommation d'énergie de base de la fonderie, ce qui représente environ 45 % de l'énergie nécessaire pour atteindre la capacité maximale de la fonderie, soit 228 000 tonnes par an.



' Ce contrat d'électricité est une étape très importante pour la viabilité à long terme de San Ciprián ', a déclaré Álvaro Dorado Baselga, vice-président de l'énergie mondiale chez Alcoa et président d'Alcoa en Espagne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.