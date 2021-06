Alcoa : Cession d'un ancien site dans le Maryland

(CercleFinance.com) - Alcoa annonce avoir conclu une vente de terrain dans l'État américain du Maryland pour 100 millions de dollars en numéraire, terrain qui servait autrefois de site à l'ancienne fonderie Eastalco, dont la fermeture définitive remonte à 2010.



Cet actif non stratégique est cédé à une coentreprise de Quantum Loophole et TPG Real Estate Partners. Le fabricant d'aluminium anticipe un gain de l'ordre de 90 millions de dollars grâce à cette cession, gain à enregistrer dans ses comptes du deuxième trimestre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.