Alcoa : Capacités de production réduites en Australie

(CercleFinance.com) - Alcoa compte réduire les capacités de production de sa co-entreprise Portland Aluminium en Australie suite à la survenue de difficultés opérationnelles au niveau de la fonderie.



Le site a récemment été confronté à l'apparition de problèmes d'instabilité dans la production d'anodes, des composants nécessaires en vue d'acheminer l'électricité dans les cuves de fusion, explique le groupe dans un communiqué.



Le producteur américain d'aluminium prévoit ainsi de ramener le taux d'utilisation de ses capacités à environ 75%, après les avoir déjà réduites à 95% précédemment.



Alcoa explique avoir pris sa décision dans un souci de sécurité, mais dit actuellement travailler en vue de restaurer les pleines capacités du site.



La production de la joint-venture australienne représente quelque 358.000 tonnes par an, dont 197.000 sont destinées à Alcoa, qui détient 55% du site devant CITIC et Marubeni Aluminium (22,5% chacun).



Vers 11h10 (heure de New York), l'action Alcoa chutait de plus de 9% à Wall Street dans le sillage du plongeon du secteur des matériaux de base, affecté par les craintes de crise financière et de récession mondiale.



