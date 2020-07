Alcoa : Bien orienté après des chiffres préliminaires

(CercleFinance.com) - Alcoa gagne 5% en début de séance à Wall Street, le fabricant d'aluminium ayant indiqué ne s'attendre qu'à une perte ajustée par action entre zéro et huit cents au titre de son deuxième trimestre 2020, contre une perte d'un cent un an auparavant.



Toujours selon des chiffres préliminaires, son EBITDA ajusté hors éléments exceptionnels ressortirait entre 175 et 190 millions de dollars et ses revenus entre 2100 et 2175 millions, à comparer à 455 et 2711 millions respectivement sur la même période en 2019.



