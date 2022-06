Aker Solutions : Accord de partenariat avec Vår Energi

(CercleFinance.com) - Aker Solutions annonce avoir remporté un accord de partenariat stratégique d'une durée de 5 ans afin de fournir des systèmes de production sous-marins à Vår Energi pour ses projets actifs et ses projets sur le plateau continental norvégien (NCS). L'accord comporte une option de prolongation de deux fois deux ans.



L'accord comprend également les travaux d'énergie travaux d'ingénierie et de conception (FEED) pour les développements à venir sur le terrain.

L'accord entrera en vigueur en 2022.



'Cet accord avec Vår Energi s'appuie sur notre solide expérience de travail dans partenariats et alliances et démontre les avantages de notre standardisation portefeuille de produits ', a déclaré Maria Peralta, vice-présidente exécutive et responsable de l'activité sous-marine d'Aker Solutions.



