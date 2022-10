Aker : Joint-venture pour un projet éolien aux Philippines

(CercleFinance.com) - Aker annonce que sa société d'énergie renouvelable Mainstream Renewable Power va former une joint-venture avec Aboitiz Power Corporation via sa filiale Aboitiz Renewables (ARI), dans le cadre d'un projet éolien de 90MW Wind aux Philippines, dans la ville de Libmanan (province de Camarines Sur).



La coentreprise jouera un rôle de premier plan aux Philippines alors que le gouvernement a fait part de sa volonté d'augmenter la production d'énergie renouvelable dans le pays via l'expansion de son portefeuille d'actifs éoliens et solaires.



Le projet éolien terrestre de 90 MW de Libmanan devrait atteindre le bouclage financier en 2023 et réaliser des opérations commerciales dès 2025.



La coentreprise est en cours de formation par le biais d'un accord d'investissement pour l'acquisition proposée par ARI d'une participation de 60% dans le projet éolien terrestre de Libmanan, que Mainstream développe

depuis 2017 avec son partenaire local.



