Airbus : Aide renforcée contre la Covid-19 en Inde

(CercleFinance.com) - Airbus indique avoir doublé sa réponse à la crise de la Covid-19 en Inde, en livrant plus de 36 tonnes de matériel médical supplémentaire à la Croix-Rouge indienne (IRCS) et en déployant des vols humanitaires pour acheminer les fournitures.



Le constructeur aéronautique fournit ainsi des ventilateurs, des concentrateurs d'oxygène, des appareils respiratoires et des unités mobiles de soins intensifs, renforçant encore sa contribution individuelle à l'effort humanitaire mondial.



Un avion d'essai A350 a livré mercredi une partie du lot comprenant des concentrateurs d'oxygène et des ventilateurs depuis le siège d'Airbus à Toulouse, en France. Les autres matériaux proviennent d'Inde.



