Air Products : Investissement majeur en Ouzbékistan

(CercleFinance.com) - Air Products annonce la signature d'un accord d'investissement avec le gouvernement de l'Ouzbékistan et Uzbekneftegaz pour l'acquisition, la possession et l'exploitation d'une installation de transformation de gaz naturel en gaz de synthèse, pour un milliard de dollars.



Ce complexe industriel de transformation de gaz fait partie intégrante d'un site de conversion de gaz en liquide d'Uzbekneftegaz, site qui produit 1,5 million de tonnes par an de carburants synthétiques à haute valeur ajoutée.



Du fait de cet accord, le groupe américain acquerra, détiendra et exploitera des équipements pour fournir de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène et du gaz de synthèse à Uzbekneftegaz dans le cadre d'un contrat à long terme.



