Air Products : Hausse de 13% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Air Products publie un BPA ajusté de 2,62 dollars au titre de son troisième trimestre comptable, en hausse de 13%, avec un EBITDA ajusté de 1,08 milliard, en augmentation de 11%, soit une marge de 33,9%, en baisse de 3,6 points.



A 3,2 milliards de dollars, les revenus du groupe de gaz industriels ont augmenté de 22% en raison d'une répercussion des coûts de l'énergie, d'une hausse des prix et de volumes plus élevés, facteurs partiellement compensés par un effet de devises défavorable.



Air Products maintient ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de 2021-22 allant de 10,20 à 10,40 dollars, en hausse de 14% au point médian par rapport à l'exercice précédent, soit de 2,68 à 2,88 dollars pour le quatrième trimestre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.