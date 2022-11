Air Products : Augmentation de 15% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Air Products dévoile un BPA ajusté de 2,89 dollars au titre de son dernier trimestre 2021-22, en hausse de 15%, et une marge d'EBITDA ajusté de 32,1%, en baisse de 4,5 points, pour des ventes qui ont augmenté de 26% à 3,6 milliards de dollars.



Le fournisseur de gaz industriels précise qu'une augmentation de 15% des coûts de l'énergie, une hausse de 9% des volumes et une progression de 8% des prix, ont été partiellement contrebalancées par un effet devises défavorable de 6%.



Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté en croissance de 15% à 10,41 dollars, Air Products l'anticipe pour l'exercice 2022-23 dans une fourchette allant de 11,20 à 11,50 dollars, en hausse donc de 9 à 12%.



