Ahold Delhaize : Veut réduire davantage ses émissions de CO2

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce aujourd'hui la mise à jour de son objectif provisoire de réduction des émissions de CO2 pour l'ensemble de sa chaîne de valeur à au moins 37 % d'ici 2030, et à devenir net zéro d'ici 2050.



Pour ses propres opérations, l'entreprise reste engagée à devenir nette zéro d'ici 2040 avec un objectif intermédiaire de réduction de 50% d'ici 2030.



Avec cet objectif intermédiaire actualisé, Ahold Delhaize vise à réaliser la décarbonisation de l'ensemble de sa chaîne de valeur et s'assure que tous ses objectifs climatiques sont conformes à ceux de l'ONU de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C.



'Nous voulons offrir aux clients des produits durables et sains, tout en gardant à l'esprit la disponibilité en rayon et l'accessibilité financière ', explique Jan Ernst de Groot, Chief Sustainability Officer d'Ahold Delhaize.



