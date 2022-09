Ahold Delhaize : Veut prolonger le mandat de son DG

(CercleFinance.com) - Le distributeur néerlandais Ahold Delhaize a annoncé mercredi avoir l'intention de renouveler le mandat de son directeur général depuis 2018, Frans Muller.



'Frans et l'équipe de direction qu'il a constituée autour de lui ont démontré la validité sur le long terme des choix stratégiques qu'ils ont effectué, en délivrant de solides résultats financiers', a souligné Peter Agnefjäll, le président du conseil de surveillance.



Frans Muller était devenu directeur général du groupe en juillet 2018 après avoir siégé au conseil de surveillance et avoir occupé les fonctions de direcuetr général adjoint de directeur de l'intégration depuis 2016.



Il était auparavant le directeur général de Delhaize Group.



La reconduction de son mandat doit encore être approuvée par les actionnaires, qui se réuniront en assemblée générale le 12 avril 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.