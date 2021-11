Ahold Delhaize : Vers une introduction en Bourse de bol.com

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, le distributeur alimentaire Ahold Delhaize indique envisager une introduction en Bourse de bol.com, après un examen approfondi des opportunités stratégiques pour sa filiale de commerce en ligne.



Il justifie ce projet par sa volonté 'd'activer pleinement les opportunités pour bol.com, d'alimenter son énorme potentiel de croissance et de fournir un financement supplémentaire à Ahold Delhaize pour mettre en oeuvre sa stratégie gagnante'.



Cette opération, qui devrait avoir lieu au second semestre 2022 sous réserve de certains facteurs, entraînera une cotation d'une participation limitée sur Euronext Amsterdam. Ahold Delhaize conservera un contrôle significatif sur bol.com à long terme.



