Ahold Delhaize : Utilisation de l'émission d'obligation verte

(CercleFinance.com) - Dans un point sur l'utilisation d'une émission d'obligations vertes réalisée il y a un an pour 600 millions d'euros, Ahold Delhaize annonce avoir consacré 432 millions au renforcement de son approvisionnement en produits de la mer, café, thé et cacao durables.



Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais a aussi investi 161 millions d'euros dans des installations d'énergie renouvelable, des équipements d'efficience énergétique, l'amélioration de la réfrigération et la construction verte.



