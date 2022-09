Ahold Delhaize : Une nouvelle usine d'embouteillage de vin

(CercleFinance.com) - Delhaize a inauguré sa nouvelle usine d'embouteillage de vin à Bruxelles. Avec 9 500 mètres carrés, c'est le plus grand du Benelux, représentant un investissement de 30 millions d'euros.



L'usine embouteillera non seulement du vin pour les clients de Delhaize, mais aussi pour d'autres marques d'Ahold Delhaize en Europe et aux États-Unis et des marques extérieures à Ahold Delhaize.



Delhaize a investi dans des systèmes durables tels que l'eau et le chauffage pour le nettoyage et le maintien de la température dans le bâtiment. En plus de cela, le vin est stocké sous terre car il y a une température presque constante en hiver et en été sans besoin de refroidissement ou de chauffage.



