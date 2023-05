Ahold Delhaize : Une nouvelle directrice financière nommée

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que son conseil de surveillance a nommé Jolanda Poots-Bijl en tant que membre du directoire. Après approbation par les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale, elle assumera le rôle de directrice financière (CFO).



Elle rejoindra le distributeur alimentaire belgo-néerlandais à la mi-août en tant que vice-présidente exécutive des finances et membre du comité exécutif et prendra ses fonctions de directrice financière le 1er octobre après une période d'intégration.



La CFO actuelle, Natalie Knight, restera au sein de l'entreprise jusqu'au début du mois de juillet. Jolanda Poots-Bijl travaillait précédemment pour la société de construction offshore Van Oord, dont elle était CFO depuis 2016.



