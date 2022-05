Ahold Delhaize : Une 'décote injustifiée' selon un analyste

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1% alors qu'UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 32 E.



' Nous soulignons une décote injustifiée de 30 % par rapport aux pairs américains sur la base des pensions de retraite multi-employeurs ajustées ' indique UBS.



Rappelons qu'Ahold Delhaize a déclaré s'attendre désormais à ce que son BPA sous-jacent de 2022 soit comparable au niveau de 2021, et non plus en baisse à un pourcentage 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'.



