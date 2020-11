Ahold Delhaize : Résultats 'solides' au troisième trimestre

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize a publié mercredi de 'solides' résultats au titre de son troisième trimestre, tout en dévoilant un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros à horizon 2021.



Le distributeur belgo-néerlandais, qui exploite des supermarchés en Europe et aux Etats-Unis, a généré sur le trimestre écoulé des ventes en hausse de 10,1% à taux de change constants, à 17,8 milliards d'euros.



A périmètre comparable, ses ventes aux Etats-Unis ont bondi de 12,4% sur le trimestre et la croissance interne de l'activité en Europe a atteint, elle, 7,5%, indique le groupe dans un communiqué.



Ses ventes en ligne, exprimées à taux de change constants, ont quant à elles bondi de 62,6% au cours du trimestre, notamment à la faveur d'une explosion (+114,7%) des commandes sur Internet aux Etats-Unis.



Ahold a également officialisé le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions d'un montant d'un milliard d'euros en vue de l'exercice 2021, une annonce 'plus ou moins prévue' selon les analystes d'Invest Securities.



En dépit de ces annonces plutôt rassurantes, le titre Ahold Delhaize fléchissait de près de 3% mercredi matin à la Bourse d'Amsterdam, un repli dû aux fortes incertitudes qui entourent encore le résultat des élections présidentielles américaines d'après Invest.



