Ahold Delhaize : Relèvement d'objectif annuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Ahold Delhaize déclare s'attendre désormais à ce que son BPA sous-jacent de 2022 soit comparable au niveau de 2021, et non plus en baisse à un pourcentage 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'.



'Des profits plus élevés que prévu au premier trimestre, un climat de consommation plus résistant aux États-Unis et un dollar plus favorable, devraient plus que compenser le contexte économique difficile en Europe', explique le distributeur alimentaire.



Sur les trois premiers mois de 2022, le BPA sous-jacent du Belgo-Néerlandais s'est établi à 0,55 euro et sa marge d'exploitation sous-jacente à 4,2%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 8,3% à près de 19,8 milliards d'euros (+3,6% à taux de change constants).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.