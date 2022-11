Ahold Delhaize : Rachats d'actions et relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - En marge de ses résultats du troisième trimestre, Ahold Delhaize annonce un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros qui débutera début 2023, ainsi qu'un relèvement de ses perspectives de BPA sous-jacent pour l'ensemble de l'année en cours.



Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais en prévoit désormais une croissance dans le bas de la plage à deux chiffres pour 2022 (et non plus dans le milieu de celle à un chiffre), sa prévision de flux de trésorerie disponible restant à environ deux milliards d'euros.



Sur le trimestre écoulé, le BPA sous-jacent s'est accru de 31,6% à 0,70 euro, pour une marge opérationnelle sous-jacente stable à 4,4% et un chiffre d'affaires en augmentation de 20,8% à 22,4 milliards d'euros (+9,1% à taux de change constants).



Les croissances des ventes en données comparables et hors essence ont accéléré dans les deux régions par rapport au deuxième trimestre, à +8,2% aux Etats-Unis et +7,4% en Europe, avec des gains de parts de marché de la plupart de ses marques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.