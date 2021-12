Ahold Delhaize : Prise de part majoritaire dans Cycloon

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que sa filiale de distribution sur Internet bol.com a conclu une alliance stratégique avec l'expert en livraison Cycloon, groupe dans lequel bol.com acquiert une participation majoritaire au capital.



'Pour bol.com, le partenariat garantit qu'une plus grande proportion de colis peut être livrée à vélo et que la plateforme de vente en ligne peut offrir aux clients le meilleur service de livraison', explique le distributeur alimentaire belgo-néerlandais.



Soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation des autorités compétentes, la coordination avec les syndicats et l'avis du comité d'entreprise, la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2022.



