Ahold Delhaize : Objectif zéro émission nette en 2040

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce s'engager à atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone dans ses activités d'ici 2040 au plus tard (scope 1 et 2) et sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, produits et services au plus tard en 2050 (scope 3).



En outre, il a rejoint Business Ambition for 1.5°C, une coalition mondiale d'agences des Nations Unies, de chefs d'entreprise et de l'industrie, en partenariat avec l'initiative Science Based Targets (SBTi) et la campagne menée par l'ONU 'Race to Zero'.



Au cours des dernières années, le distributeur alimentaire et ses marques ont travaillé vers un scénario net zéro d'ici 2050 et ont adopté une approche systémique pour construire une stratégie climatique basée sur des objectifs scientifiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.