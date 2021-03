Ahold Delhaize : Nomination au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce la nomination de Bala Subramanian au conseil de surveillance, nomination qui sera proposée à l'assemblée générale annuelle du 14 avril prochain et prendra effet à partir de cette date.



Dans le même temps, Dominique Leroy quittera le conseil de surveillance, en raison de son rôle de direction chez Deutsche Telecom, tout comme Ben Noteboom qui a servi le nombre maximum de mandats possible.



Bala Subramanian est directeur numérique chez AT&T. Auparavant, il a dirigé la transformation numérique de Best Buy. De plus, il siège au conseil d'administration de Cars.com, où il est membre des comités d'audit et des rémunérations.



