Ahold Delhaize : Nomination au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais Ahold Delhaize annonce la nomination de Jan Zijderveld comme nouveau membre de son conseil de surveillance, nomination qui sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires le 14 avril et prendra effet alors.



Jan Zijderveld a passé près de 30 ans chez Unilever, dernièrement comme CEO d'Unilever Europe et membre de l'équipe de direction, puis a été CEO d'Avon de 2018 jusqu'à son rachat par The Natura & Co en 2020, et exerce actuellement diverses fonctions de conseil.



