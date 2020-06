Ahold Delhaize : Le président du conseil sur le départ

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize a annoncé mercredi le départ programmé du président de son conseil de surveillance, Jan Hommen, qu'il prévoit de remplacer par Peter Agnefjäll, l'ancien directeur général du groupe Ikea.



Jan Hommen, qui avait longtemps occupé le poste de directeur général du groupe financier néerlandais ING après des passages chez KPMG et Philips, quittera officiellement son poste à la fin de l'année.



Il exerçait les fonctions de président du conseil de surveillance d'Ahold Delhaize depuis 2018. Avant la fusion entre Ahold et Delhaize, il avait été président d'Ahold entre 2013 et 2016.



Peter Agnefjäll, qui a effectué toute sa carrière chez Ikea avant d'en prendre les rênes entre 2013 et 2017, prendra ses fonctions le 1er janvier 2021. Il occupera, d'ici là, le poste de vice-président du conseil de surveillance aux côtés de Jan Hommen.



