Ahold Delhaize : Lancement du programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique lancer son programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros annoncé le 9 novembre dernier, programme qu'il prévoit d'achever avant la fin de 2023 et qui a pour objet de réduire son capital par annulation de tout ou partie des actions acquises.



'Le maintien d'une approche équilibrée entre financement de la croissance et retour des surplus de liquidités aux actionnaires fait partie du cadre financier d'Ahold Delhaize pour soutenir sa stratégie Leading Together', explique-t-il.



Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais précise que ce programme pourra être exécuté en une ou plusieurs tranches, et qu'un intermédiaire est mandaté pour mettre en oeuvre ces rachats d'actions à sa discrétion.



