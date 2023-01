Ahold Delhaize : La directrice financière sur le départ

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce le départ prochain de Natalie Knight, sa directrice financière en poste depuis 2020.



Natalie Knight a informé la société qu'elle comptait saisir une opportunité de carrière aux États-Unis. Un préavis de six mois s'applique avant son départ.

La recherche de son successeur a d'ores-et-déjà été engagée.



'J'ai hâte de continuer à travailler avec Frans [Muller, directeur général, ndlr] et l'équipe afin d' assurer une transition en douceur et d'aider à identifier mon successeur', a fait savoir Natalie Knight.



'D'autres annonces seront faites en temps voulu', assure Ahold Delhaize.



