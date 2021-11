Ahold Delhaize : Gagne 2%, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% alors qu'Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 33,4 E (contre 32,1 E).



L'analyste estime que l'investor Day du 15 novembre dernier a tenu toutes ses promesses, allant même un peu au-delà, avec une stratégie plus ' market friendly ' dont l'annonce de l'ouverture du capital de Bol.com est sans doute l'aspect le plus visible.



' AhDel a souvent été pénalisé par son statut européen malgré une dominante de ses activités aux USA car les investisseurs US sont plus attirés par les pure play domestiques style Target ou Kroger dans l'alimentaire. Ce qui se justifie par le fait que le marché US de la distribution garde un potentiel à nul autre pareil ' indique Invest Securities.



' Aucun groupe européen en l'occurrence n'est en mesure de produire une approche multi channel aussi avancée et la maturité de ses modèles online en résultats devrait être atteinte plus rapidement que pour des acteurs comparables, pas évidents à recenser ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.