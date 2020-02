Ahold Delhaize : Gagne 1%, reste attractif selon un analyste

(CercleFinance.com) - La valeur progresse de 1% à la Bourse d'Amsterdam. Le groupe a enregistré un bénéfice net de 544 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une hausse de 7% en glissement annuel.



Oddo estime que les résultats du 4ème trimestre sont légèrement au-dessus des attentes malgré une marge US (-43 pb) plus fortement sous pression qu'anticipée (-26 pb estimés).



' L'Ebit, le BPA et le FCF sont au-dessus des attentes et des guidances '.



Le distributeur prévoit des investissements importants en 2020, une marge opérationnelle sous-jacente proche de celle de 2019 et une croissance d'environ 5% du BPA sous-jacent.



' Le Guidance est rassurantes pour 2020e. Nous relevons nos attentes de BPA de 0.8% pour 2020e et visons une croissance de 5.6% ' indique Oddo.



Suite à cette publication, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et son objectif de 26 E. ' Nous sommes confiants sur la capacité du groupe à ' gérer ses marges '. Le titre est toujours attractif : décote de 2.6% face aux pairs européens sur nos estimations 2020 '.



