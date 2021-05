Ahold Delhaize : Entouré après un relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize grimpe de près de 4% à Amsterdam, à la suite d'un relèvement d'objectifs annuels, le groupe de distribution alimentaire anticipant désormais une croissance de son BPA sous-jacent 'dans le bas ou le milieu de la plage des 10-20%'.



Sur les trois premiers mois de 2021, le Belgo-Néerlandais a réalisé un BPA sous-jacent de 0,54 euro, supérieur à l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle sous-jacente de 4,6% et un chiffre d'affaires de 18,3 milliards.



Ce dernier a augmenté de 5,8% à taux de changes constants en comparaison annuelle, avec des croissances en données comparables hors essence de 1,7% aux Etats-Unis et de 8,3% en Europe (respectivement +15,5% et +18,1% sur deux ans).



