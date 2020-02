Ahold Delhaize : Conclut 2019 sur une 'très bonne note'

(CercleFinance.com) - Le distributeur néerlandais Ahold Delhaize a publié mercredi un bénéfice supérieur aux attentes au titre du quatrième trimestre grâce aux ventes en ligne et aux Etats-Unis.



Le groupe, fruit de la fusion d'Ahold et Delhaize en 2016, a enregistré un bénéfice net de 544 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une hausse de 7% en glissement annuel.



Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 17,4 milliards d'euros sur la période, soit 3,1% à taux de change constants.



' Nous terminons l'année sur une très bonne note, avec une solide performance du groupe au quatrième trimestre ', a déclaré Frans Muller, directeur général.



Le distributeur prévoit des investissements importants en 2020, une marge opérationnelle sous-jacente proche de celle de 2019 et une croissance d'environ 5% du BPA sous-jacent.



