Ahold Delhaize : Acquisition de DEEN aux Pays-Bas finalisée

(CercleFinance.com) - Le groupe belgo-néerlandais de distribution alimentaire Ahold Delhaize annonce que sa principale enseigne aux Pays-Bas, Albert Heijn, a finalisé la transaction portant sur l'acquisition de DEEN avec Vomar Voordeelmarkt et DekaMarkt.



Cette finalisation marque le début de la conversion des 38 magasins DEEN de Noord-Holland, Flevoland, Gelderland et Overijssel en magasins Albert Heijn. Le premier magasin ouvrira à Avenhorn le 22 septembre.



L'intention de DEEN de vendre ses supermarchés a été annoncée le 16 février et approuvée par l'autorité néerlandaise de la concurrence le 9 juillet. Les détails financiers n'ont pas été publiés et les orientations financières du groupe restent inchangées.



