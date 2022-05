Ahold Delhaize : 750.000 actions rachetées la semaine passée

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté, au cours de la semaine passée, 750.000 de ses propres actions ordinaires à un prix moyen de 28,32 euros par titre, soit un montant total déboursé de 21,2 millions d'euros.



Jusqu'à présent, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais a ainsi racheté plus de 11,5 millions d'actions pour 325,3 millions d'euros, dans le cadre de son programme annoncé le 15 novembre dernier et portant sur un montant total d'un milliard d'euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.