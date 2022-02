Aelis Farma : Lance son introduction en bourse

(CercleFinance.com) - Aelis Farma, société biopharmaceutique à l'origine d'une nouvelle génération de médicaments pour les maladies du cerveau, lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



L'augmentation de capital d'un montant d'environ 25 ME, pourra être portée à un maximum d'environ 33 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.



La fourchette indicative de prix de l'offre est comprise entre 14,02 E et 16,82 E par action. La période de souscription pour l'offre à prix ouvert est du 2 au 14 février 2022 (jusqu'à 17h aux guichets et 20h par internet) et du 2 au 15 février 2022 (jusqu'à 12h CET) pour le placement global.



L'introduction en bourse d'Aelis Farma a pour objectif principal de financer les programmes de R&D de la Société dans le cadre du développement de médicaments pour les maladies du cerveau.



L'ensemble des engagements de souscription reçus représentent 16,54 millions d'euros, soit environ 66,1% du montant brut de l'Offre (hors exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation) et 88,2% du montant réalisé en cas d'émission à hauteur de 75% du montant de l'émission initialement prévue.



